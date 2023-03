Aerospazio: Emirati, lanciata la prima missione nello spazio araba a lunga durata Zayed Ambition 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata lanciata oggi, alle 9:34 ora degli Emirati (le 6:34 italiane), la missione nello spazio di più lunga durata per il mondo arabo, soprannominata Zayed Ambition 2. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la missione, della durata di sei mesi, vede la guida dell’astronauta Sultan AlNeyadi, a bordo della stazione spaziale internazionale (Iss). Ad accompagnarlo vi sono altri tre colleghi, tra cui due astronauti della Nasa, il comandante della missione Stephen Bowen e il pilota Warren Hoburg. All'interno della capsula Crew Dragon di SpaceX, gli astronauti trascorreranno circa 24 ore in orbita, prima di attraccare con la Iss il 3 marzo. Si tratta della missione spaziale di più lunga durata nella storia del mondo arabo. Il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha affermato che la partecipazione di Abu Dhabi alla missione è indice della volontà del Paese di rafforzare il proprio contributo nelle scienze future e costituisce un “passo in avanti verso la realizzazione della visione emiratina volta a garantire un futuro migliore alle prossime generazioni”. Nell’occasione, il presidente ha menzionato la strategia del Paese tesa a sviluppare una forza lavoro scientifica locale e a preparare i giovani “a contribuire alla ricerca scientifica a servizio dell'umanità”. "La nostra ambizione nell'esplorazione delle scienze spaziali è illimitata e desideriamo rafforzare la nostra posizione in questo settore promettente", ha poi dichiarato Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primo ministro e sovrano di Dubai. (segue) (Res)