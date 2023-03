Ama: durante sciopero Usb di mercoledì assicurati servizi minimi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È pervenuta in azienda l’adesione dell’organizzazione sindacale Usb allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo proclamato dalle segreterie nazionali di Flaica Uniti Cub e Usb lavoro privato. Lo sciopero è stato indetto per una serie di motivazioni di carattere generale (contro le violenze sulle donne, le discriminazioni sul lavoro e nella società, ecc). Trattandosi di una organizzazione sindacale non rappresentativa, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali di igiene urbana nella città di Roma. Lo comunica Ama Spa in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme. Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto settore funerario. Anche in questo caso, sono stati predisposti i servizi minimi essenziali. (Com)