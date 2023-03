Usa-Ue: von der Leyen a Washington il 10 marzo, avrà bilaterale con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in visita ufficiale a Washington il prossimo 10 marzo. Lo ha confermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il presidente Joe Biden è “ansioso” di accogliere la von der Leyen alla Casa Bianca. “Al centro del colloquio ci sarà la cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea a sostegno dell’Ucraina, nel quadro dell’invasione russa”, ha detto, aggiungendo che particolare attenzione sarà dedicata anche al coordinamento per il contrasto al cambiamento climatico e alla resilienza delle catene globali di approvvigionamento. Le parti discuteranno anche il lavoro svolto dalla task force congiunta per la sicurezza energetica europea, istituita un anno fa, e una serie di sfide internazionali, tra cui le sfide poste dalla Cina. (Was)