Emirati-Italia: al via domani la visita di Meloni e Tajani, focus su rilancio relazioni (4)

- I due Paesi vantano anche un’importante cooperazione scientifica che beneficia della presenza negli Emirati di numerosi ricercatori italiani. Per l’Italia, in particolare, gli Emirati rappresentano il primo fornitore e il primo mercato di sbocco dell’area Mena. Secondo quanto affermato nel dicembre scorso dal ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi, l’Italia è il principale partner commerciale nell’Unione europea degli Emirati Arabi Uniti e il commercio non petrolifero bilaterale ha stabilito nuovi record nei primi nove mesi del 2022. Dagli ultimi dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) emerge che l’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati fino all’ottobre 2022 è stato pari a 6,6 miliardi di euro, con un aumento del 15,5 per cento rispetto all'anno precedente. In particolare, il valore delle esportazioni italiane verso il Paese del Golfo è ammontato a cinque miliardi di euro, il 25,5 per cento in più su base annua, mentre l’import, pari a 1,6 miliardi di euro, ha registrato una diminuzione del sei per cento. I settori maggiormente coinvolti nell’export italiano verso gli Emirati sono la gioielleria, con 1,1 miliardi di euro, la meccanica, con 773 miliardi di euro, e l’agroalimentare, con 346 milioni. (segue) (Res)