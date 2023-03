Emirati-Italia: al via domani la visita di Meloni e Tajani, focus su rilancio relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese sono presenti oltre 600 aziende italiane tra grandi società e piccole e medie imprese (Pmi) attive principalmente nei settori: costruzioni (Italferr, Itinera, Mapei, Rimond Cimolai, Rizzani de Eccher, We Build); energia (Ansaldo, Eni, Maire Tecnimont, Saipem, Snam, Technip, Tenaris); beni di consumo (Fca, Luxottica, Maserati, Technogym); sicurezza e difesa (Elettronica, Fincantieri, Leonardo); bancario-assicurativo (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit, Sace); aerospaziale (Telespazio). Il 30 gennaio scorso, l’Italia è stata inoltre scelta come “partner di platino” alla fiera annuale del settore sanitario Arab Health, svoltasi a Dubai alla presenza di espositori a livello regionale e internazionale. Roma ha partecipato con 160 espositori, mentre l’Ice ha allestito un salone incentrato su tematiche quali economia circolare e sostenibilità. Nel novembre 2022, l’Italia è stata ospite d’onore alla 41ma edizione della Fiera internazionale del libro di Sharjah (Sibf), una tra le primissime Fiere del libro nel mondo per numero di espositori (1.600), provenienti da 83 Paesi, per volumi esposti e soprattutto per numero di accordi relativi alla cessione di diritti di traduzione. (Res)