Energia: Coldiretti, calo prezzo gas aiuta famiglie e imprese in crisi (2)

- Ma il calo del gas ha un importante effetto a cascata - rileva Coldiretti - sull’intera economia a partire dal costo dei concimi che torna ai livelli pre-guerra con una riduzione del 40 per cento rispetto al 2022, salvando le imminenti semine nelle campagne italiane. I concimi di sintesi (azotati, fosfatici o potassici) sono, infatti, ottenuti con procedimenti fortemente energivori e l’Italia è dipendente dall’estero per la produzione di questi prodotti. Dopo il gas le aspettative - conclude la Coldiretti - ora sono buone con la previsione di sensibili riduzioni anche per le bollette dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a nucleo secondo il Codacons. (Com)