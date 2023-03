Moldova: approvata in prima lettura la lingua romena come “ufficiale”, sfiorata la rissa in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Moldova ha approvato in prima lettura la proposta di legge per definire come ufficiale la lingua romena. Il dibattito è stato caratterizzato dalle proteste dell’opposizione, in particolare dal Blocco dei comunisti e socialisti che con cartelli e al grido di “Vergogna” hanno tentato di interrompere i lavori. L’iniziativa, presentata dal Partito di azione e solidarietà (Pas), mira a cambiare la dicitura "lingua moldava" in "lingua romena" in tutta la legislazione del Paese e soprattutto nella Costituzione. Con il voto di 56 deputati Pas, il progetto è stato votato in prima lettura. Gli autori dell'iniziativa affermano di aver votato per un progetto ordinario che recepisce una decisione della Corte costituzionale. Più precisamente, al centro c'è la decisione del 5 dicembre 2013 dell'Alta corte che ha stabilito che la Dichiarazione di indipendenza della Repubblica di Moldova, la quale stabilisce che la lingua di Stato è il romeno, prevale rispetto alla Costituzione.(Rob)