Messico: Lopez Obrador propone piano regionale per combattere l'inflazione

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha lanciato l'iniziativa di un piano intergvernativo per combattere l'inflazione in America Latina. Un piano il cui obiettivo, ha spiegato Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, è quello di convincere produttori, distributori e commercianti di alimenti a garantire prezzi migliori nei mercati dei rispettivi Paesi. "Ne ho parlato ieri con il presidente (del Brasile, Inacio Luiz) Lula, con il presidente (della Colombia, Gustavo) Petro, con Miguel Diaz-Canel di Cuba e col presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez", ha detto Lopez Obrador ricordando che l'invito verrà esteso anche ad altri Paesi. "Ci mancano altre chiamate. Fernandez si è impegnato a sentire i presidenti di Cile e Bolivia, Gabriel Boric e Luis Arce. Io parlerò con la signora Xiomara Castro, presidente dell'Honduras". A questi Paesi se ne potranno aggiunge altri, ha spiegato il presidente secondo cui già con queste prime telefonate i ministro degli Esteri, delle Finanze e dell'Economia sono stati attivati per iniziare a studiare strategie di contrasto all'inflazione. I protagonisti di questo esperimento si dovranno vedere una prima volta il 5 aprile, in videoconferenza. (segue) (Mec)