Messico: Lopez Obrador propone piano regionale per combattere l'inflazione (6)

- Tra quelli evocati da Lopez Obrador, il Paese nella situazione più critica è l'Argentina, il cui tasso di inflazione è stato a gennaio del 98,8 per cento su anno. A inizio febbraio il governo aveva rinovato il programma "Prezzi giusti", un accordo con 482 imprese per garantire a poco meno di 50mila prodotti un incremento dei prezzi non superiore al 3,2 per cento al mese. La lotta contro inflazione, che in Argentina è tra le più alte al mondo, si intreccia infatti con gli sforzi fatti per rimettere in ordine le finanze pubbliche e le principali variabili macroeconomiche anche, ma non solo, in omaggio agli accordi fatti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per rinegoziare il debito da 45 miliardi di dollari contratto dall'ex presidente, Mauricio Macri. (segue) (Mec)