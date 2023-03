© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile, peraltro uno dei pochi Paesi che potrebbe chiudere il 2023 in recessione, ha registrato a gennaio un'inflazione annua del 12,3 per cento, di poco sotto il 13,3 per cento della Colombia. Meglio l'Honduras, con un 9,8 per cento su anno certificato a gennaio, e la Bolivia, dove i prezzi nel primo mese dell'anno sono risultati in crescita di "appena" il 3,1 per cento. (Mec)