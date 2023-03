Migranti: Baldino (M5s), bene Piantedosi in Aula, Salvini continua a scappare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene Piantedosi in aula martedì ma prendiamo atto dell'ennesima fuga del ministro Salvini dal Parlamento”. Lo ha detto Vittoria Baldino, vicepresidente vicario del Movimento cinque stelle della Camera. “Abbiamo già sperimentato in passato la sua pavidità e ritrosia ad assumersi le sue responsabilità politiche e amministrative – ha proseguito –, ma oggi la situazione è troppo grave per scappare”. “Quanto accaduto a Crotone – ha sottolineato – sta assumendo sempre più i contorni di una tragedia evitabile. Due sono i ministeri coinvolti in questa disumana vicenda e due devono essere i ministri che danno risposta, ciascuno per quanto di sua competenza”. “E' dovuto a quanti hanno perso la vita e al Paese intero, oggi piegato in un pianto di dolore”, ha concluso Baldino. (Rin)