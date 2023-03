Autonomia: Zullo (Fd'I), Emiliano incoerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Emiliano la smetta di mestare quotidianamente nel torbido alla ricerca di una visibilità nazionale per accaparrarsi le simpatie della segretaria nazionale del suo partito, eletta alle primarie e avversata da lui. È bene ricordargli che il ddl sull'Autonomia del governo Meloni, proposto dal ministro Calderoli, punta solo a dare attuazione agli articoli 116 e 119 della Costituzione, così come modificati dal governo D'Alema. Senza D'Alema, quindi, il tema dell'autonomia non sarebbe esistito". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo, che aggiunge: "C'è di più: chi ha legiferato la norma di attuazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione? Presto detto: il governo Letta (art. 1, comma 571, legge finanziaria 2014) E ancora: il 28 febbraio 2018 vengono siglati gli Accordi preliminari tra governo e regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si badi bene, Emilia-Romagna governata da Bonaccini il quale, fino a qualche giorno fa, candidato alle primarie del Pd, per non perdere i voti del Sud, rinnegava l'Autonomia. Chi rappresentava il governo il 28 Febbraio 2018? Gentiloni, del Pd".