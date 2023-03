Brasile-Spagna: ministro Esteri Vieira incontra omologo spagnolo, focus su rilancio relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato l'omologo spagnolo, José Manuel Albares, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, evidenziando che "l''incontro ha avuto come obiettivo il rilancio delle relazioni bilaterali". "Albares ha ribadito l'invito alla partecipazione brasiliana al Vertice Iberoamericano, che si terrà a fine mese nella Repubblica Dominicana, e ha invitato il presidente Lula a visitare Madrid, che assumerà la presidenza di turno dell'Unione europea nel secondo semestre del 2023", si legge nella nota. (Brb)