Brasile-Germania: ministro Esteri Vieira incontra omologa tedesca, focus su accordo commerciale Ue-Mercosur

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato l'omologa tedesca, Annalena Baerbock, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, evidenziando che nell'incontro i due ministri "hanno discusso dei negoziati dell'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur) e dei rapporti bilaterali nei settori economici e di tutela dell'ambiente". (segue) (Brb)