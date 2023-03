Roma: ok ad accordo Campidoglio-Sport e Salute per valorizzazione Piazza di Siena a Villa Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato nella seduta odierna la delibera presentata dall'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e dall'assessore ai Grandi eventi, sport turismo e Moda Alessandro Onorato relativa allo schema di accordo tra Roma Capitale e la società Sport e Salute Spa volto a migliorare il contesto paesaggistico all'interno di Villa Borghese con interventi di riqualificazione e di manutenzione del patrimonio vegetazionale dell'area di Piazza di Siena. "Un accordo virtuoso - spiega l'assessore Onorato - che nasce con l'obiettivo di valorizzare e rendere pienamente fruibile e perfettamente manutenuta in ogni stagione e a costo zero l'area che annualmente ospita il concorso ippico internazionale. Un grande evento sportivo internazionale che sosteniamo insieme alla Federazione italiana sport equestri (Fise) e che genera importanti ricadute economiche sull'economia turistica, sull'indotto e sulla promozione di un immagine moderna ed accogliente di Roma nel mondo". Lo comunica in una nota l'assessorato allo Sport di Roma. (segue) (Com)