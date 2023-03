Roma: ok ad accordo Campidoglio-Sport e Salute per valorizzazione Piazza di Siena a Villa Borghese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, viene affidata per un periodo di nove anni a Sport e Salute, società interamente partecipata del ministero dell'Economia e Finanze, la manutenzione ordinaria dell'area sotto la supervisione del servizio giardini capitolino, con interventi tra i quali: la pulizia, il taglio e la semina delle superfici a prato, la cura delle siepi, la pulizia delle superfici pavimentate, il controllo delle recinzioni e degli arredi e lo svuotamento dei cestini portarifiuti. Tali interventi interesseranno anche le aree limitrofe funzionali allo svolgimento del concorso ippico. "Con questo accordo si dà avvio a una collaborazione con la società Sport e Salute che assicurerà la puntuale manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo e vegetazionale di Piazza di Siena, nel cuore di una delle più pregiate e celebri ville storiche della Capitale. Una collaborazione che porterà al miglioramento del contesto naturalistico e paesaggistico di un evento sportivo che, da quasi un secolo, dà grande prestigio e visibilità internazionale alla nostra città" conclude l'assessora Alfonsi. (Com)