Spagna-Cina: incontro tra ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali nel 50mo anniversario istituzione

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha avuto un primo incontro con il suo omologo cinese, Qin Gang, a margine della loro partecipazione al vertice del G20 a Nuova Delhi. In un messaggio su Twitter, Albares ha definito "costruttivo" il loro primo incontro, durante il quale hanno discusso delle relazioni bilaterali nel 50mo anniversario della loro istituzione. Il capo delle diplomazia spagnola ha anche colto l'occasione per trasmettere a Gang "il rifiuto dell'aggressione all'Ucraina e la necessità che la pace torni in Europa". (Spm)