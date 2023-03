Tunisia: ministero Esteri smentisce rimpatrio forzato di immigrati sub sahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha smentito di aver rimpatriato immigrati irregolari subsahariani in modo forzato. "A seguito di quanto pubblicato in merito al rimpatrio forzato dalla Tunisia di alcuni immigrati clandestini provenienti da Paesi fraterni dell'Africa subsahariana, il ministero degli Affari esteri tiene a precisare che le autorità tunisine non hanno effettuato alcun rimpatrio forzato di cittadini stranieri tra queste diaspore che vivono nel nostro Paese", si legge in una nota pubblicata oggi dal dicastero. "Tuttavia, richieste di rimpatrio volontario sono state presentate da immigrati clandestini alle autorità competenti nei rispettivi Paesi. Tali richieste sono trattate positivamente e nel rispetto delle procedure legali in vigore", si legge nella nota del ministero, secondo cui “i cittadini stranieri residenti sul suolo tunisino godono della necessaria protezione senza alcuna discriminazione". Il presidente della Tunisia, Kais Saied, la scorsa settimana ha accusato gli immigrati privi di documenti provenienti dall'Africa sub-sahariana di portare un'ondata di "violenza e criminalità" nel Paese nordafricano e di partecipare a un "complotto criminale" per modificarne la composizione demografica. Il capo dello Stato ha affermato inoltre che negli ultimi dieci anni partiti anonimi avevano insediato africani subsahariani in Tunisia in cambio di denaro. I gruppi per i diritti umani hanno criticato i suoi commenti come "razzisti", accusando Saied di aver scatenato la violenza contro gli immigrati privi di documenti, mentre l'Unione africana ha condannato la Tunisia e l'ha esortata a evitare "incitamento all'odio razziale".(Tut)