Auto: fonti Ue, possibile nuovo rinvio del voto di domani su stop a motori termici

- Dovrebbe essere rinviato anche domani il voto sullo stop ai motori termici entro il 2035. La votazione, che doveva tenersi fra gli ambasciatori Ue nella giornata di mercoledì scorso, era già stata rinviata a domani dalla presidenza svedese del Consiglio dell'Ue. A quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue, la Germania non avrebbe ancora sciolto la propria posizione, facendo inoltre capire che rimane difficile farlo in tempo per la riunione di domani. La presidenza svedese dovrebbe quindi decidere in favore di un ulteriore rinvio, per evitare una votazione che, senza una posizione certa della Germania, e visto il voto negativo di Italia e Polonia, unito all'astensione della Bulgaria, potrebbe non raggiungere la maggioranza qualificata. (Beb)