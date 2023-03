Fvg: prefettura di Udine, istituito tavolo tecnico permanente contro il caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi alla prefettura di Udine il primo tavolo tecnico contro il caporalato. Presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello e composto, da Inail, Inps, Ispettorato del lavoro, Cciaa, Acli e sigle sindacali, oltre che da Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, il tavolo permanente si propone di monitorare e combattere ogni forma di sfruttamento lavorativo, dalle irregolarità e violazioni in materia di sicurezza fino al più grave fenomeno del caporalato. Il tavolo è stato individuato quale strumento permanente di monitoraggio e di confronto e avrà una composizione ristretta e dinamica. Tra le azioni già individuate come prioritarie e che saranno perseguite nelle prossime riunioni, sono state indicate la sensibilizzazione degli operatori di uffici e sportelli a contatto con immigrati, la distribuzione di apposite brochure informative, le visite nelle aziende e l’osservazione attenta su luoghi e attività caratterizzate da maggiore presenza di stranieri. (Frt)