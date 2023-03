India-Italia: Tajani incontra l'attore Kabir Bedi, testimonial per la prossima Ryder Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi l'attore Kabir Bedi, noto per il ruolo di Sandokan, nell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi. Lo ha fatto sapere su Twitter lo stesso titolare della Farnesina, sottolineando che Bedi sarà testimonial per la prossima Ryder Cup di golf a Roma. "Lo ringrazio per il suo sostegno in favore di Expo 2030 a Roma", ha aggiunto Tajani. (Inn)