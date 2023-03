Roma: Casini-Leoncini (Iv), amministrazione faccia sua parte per garantire sicurezza a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione ferroviaria Termini di Roma "dovrebbe essere il biglietto da visita per chi arriva in città" e invece "è un'immagine lontanissima dagli standard di sicurezza e decoro che dovrebbe avere la principale porta di ingresso della Capitale". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Dovrebbe essere il biglietto da visita per chi arriva in città. Il suo fiore all'occhiello. Ma quello che si presenta a coloro che transitano per la stazione Termini e le immediate vicinanze è un'immagine lontanissima dagli standard di sicurezza e decoro che dovrebbe avere la principale porta di ingresso della Capitale. Piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti: le scene di ordinario degrado sono ovunque le stesse. Con l'avvicinarsi della sera, poi, le strade diventano letteralmente terra di nessuno, frequentate da spacciatori, prostitute e da una moltitudine di disperati in cerca di un posto dove dormire. Residenti e commercianti sono esasperati, spaventati da una situazione che sembra fuori controllo", spiegano. (segue) (Com)