Sport: presentata la piattaforma Delta dell’Ics, ora possibile misurare ritorno sociale investimenti

- Cogliere gli aspetti economici di un investimento ma anche valutarne il ritorno sociale e l’impatto sulla comunità. È lo scopo della nuova piattaforma Delta dell’istituto del credito sportivo, inaugurata oggi alla presenza del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Una tappa storica per l’Istituto che permetterà di combinare l'analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del Social return on investment (Sroi). Con questa iniziativa il Credito Sportivo muove un ulteriore passo in avanti nell’evoluzione di Banca per lo sviluppo sostenibile del Paese, attraverso il sostegno dei settori dello sport e della cultura. “Oggi avviamo un'altra qualificante iniziativa che si inserisce lungo la direttrice strategica tracciata dal piano di sostenibilità, avviato nel 2021”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto, Antonella Baldino, ricordando che per la prima volta in Italia “la determinazione ex ante del ritorno sociale generato da un investimento verrà inserita in modo sistematico nel processo di strutturazione di tutte le operazioni di finanziamento nei settori dello Sport e, successivamente, anche della Cultura. La nostra piattaforma - ha concluso - consentirà agli Enti locali, alla piccola e alla grande associazione o società sportiva, di esprimere la capacità di creare valore per la collettività in un orizzonte di lungo periodo”. (segue) (Rin)