Sport: presentata la piattaforma Delta dell’Ics, ora possibile misurare ritorno sociale investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal mese di marzo, la misurazione del rating Esg e dello Sroi sarà applicata a tutte le domande di finanziamento indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di proponente, consentendo una valutazione del progetto lungo le dimensioni del rischio, del rendimento e dell'impatto. In questo modo Ics si dota di uno strumento che rafforza e valorizza la sua missione sociale. Anche grazie alla partnership con OpenEconomics, Ics ha sviluppato un modello di valutazione che integra i fattori non finanziari nelle politiche di credito e nella strutturazione del pricing dei finanziamenti della Banca. Una prima applicazione del metodo di calcolo del rating Esg e dello Sroi ha riguardato il portafoglio impieghi dell'Istituto dal 1993 al 2022 (13.704 progetti per un totale di investimenti di oltre 4 miliardi di euro). L'analisi ha restituito un indice Sroi di 2,93x: ogni euro investito nei progetti finanziati da Ics è stato in grado, in media, di generare un ritorno più che doppio in termini di beneficio per la comunità e il territorio. Un'importante testimonianza della strategicità della mission della Banca e del contributo dello Sport alla crescita sostenibile del Paese. (Rin)