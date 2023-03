Covid: Baldelli (FI), indagini confermano necessità Commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia delle indagini su Conte, su altri esponenti dell'allora governo nazionale e su amministratori locali per le morti dovute al Covid in Lombardia, conferma la necessità d'una Commissione parlamentare di inchiesta affinché venga fatta finalmente luce su alcuni aspetti gestionali della pandemia. Qualcuno dovrà rispondere della mancanza d'un piano pandemico aggiornato in Italia e della mancanza persino dei presidi di sicurezza dopo che l'allora presidente del consiglio Conte aveva affermato, in diretta tv, di essere pronto ad affrontare la Pandemia. Dovrà essere fatta chiarezza su cosa sia realmente accaduto nelle zone rosse, dovremo sapere perché, il 12 febbraio 2020, due tonnellate di materiale sanitario partirono per la Cina pur mancando nei nostri ospedali. Dovrà essere fatta infine luce su come siano stati gestiti gli acquisti dei presidi di sicurezza dall'ex Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto al Covid Domenico Arcuri". Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di fratelli d'Italia.(Rin)