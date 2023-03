Lazio: Milani (Fd'I), con Rocca netto cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con Francesco Rocca la Regione Lazio "avrà un netto cambio di passo dopo anni di disastri della sinistra". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "Saluto con soddisfazione l'insediamento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - spiega -. Finalmente la Regione avrà un netto cambio di passo dopo anni di disastri della sinistra. Rocca, personalità di esperienza e professionalità, è la persona giusta per risollevare una regione dimenticata e abbandonata a sé stessa. Importante l'attenzione che il neo presidente ha posto nella conferenza stampa di insediamento sulla questione del termovalorizzatore, sul quale si confronterà con il sindaco Gualtieri rispetto alla fattibilità del progetto. Da persona pragmatica - conclude -, Rocca saprà trovare una sintesi per arrivare ad una soluzione praticabile". (Com)