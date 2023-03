Sport: Cozzoli, piattaforma Delta dell’Ics grande opportunità di cui condividiamo finalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condividiamo la finalità della piattaforma Delta dell’Istituto del credito sportivo e condividiamo il metodo di lavoro perché lo sport può crescere grazie anche all’analisi scientifica, dall’elaborazione dei dati, per porre in essere politiche efficaci e capillari sul territorio”. Lo ha chiarito il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, che questo pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione della presentazione della nuova piattaforma Delta dell’Istituto per il credito sportivo, che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti. “Siamo partner ideali dell’Istituto perché vogliamo sempre mettere in campo azioni dinamiche e innovative e la piattaforma Delta è una grande opportunità. Anche perché lo sport è il miglior investimento per il futuro”, ha aggiunto Cozzoli.(Rin)