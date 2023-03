Sport: Malagò, piattaforma Delta dell’Ics un unicum e un valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sostenibilità non è solo economica ma anche sociale e ambientale” e dunque la piattaforma Delta dell’Istituto del credito sportivo va nella giusta direzione di un'analisi non solo finanziaria dei progetti per lo sport. Lo ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, collegato in video in occasione della presentazione della nuova piattaforma Delta, che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti. Questo tipo di valutazione dei progetti “non esclusivamente finanziaria, è un unicum del nostro mondo”, ha aggiunto Malagò parlando della piattaforma Delta come di un “valore aggiunto, una bella cosa”. (Rin)