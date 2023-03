Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim a “Nova”, bene il coinvolgimento dell'Italia per un accordo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha salutato con favore il coinvolgimento dell’Italia nel processo che ha portato, nell’ultima tappa del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall’Ue, all’accettazione da entrambe le parti di un accordo presentato da Bruxelles. Così l’ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, ha commentato l’ultimo incontro avvenuto tra il premier kosovaro, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic in cui i due interlocutori si sono resi disponibili ad accogliere la nuova proposta europea per una normalizzazione delle relazioni. In un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatrice ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dell’Ue e degli Stati membri in una questione che per il Kosovo significa “prosperità e pace”. “Questo dialogo con la Serbia è cominciato da oltre dieci anni, sono stati firmati 33 accordi che non sono stati del tutto implementati. Quindi ovviamente è da guardare con attenzione questa nuova tappa”, ha osservato Haxhitasim. “Da parte nostra siamo sempre disposti a dialogare (con la Serbia) per normalizzare le nostre relazioni, ovviamente con l’obiettivo finale del riconoscimento bilaterale. Sull’accordo, come sapete, il nostro premier Albin Kurti ha già dato la disponibilità. Su questo devo dire che siamo contenti anche che l’Italia sia stata coinvolta. E’ importante che l’Ue e tutti gli Stati membri siano coinvolti in questa questione, che per noi vuol dire anche prosperità e pace”, ha detto l’ambasciatrice. (segue) (Res)