Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim a “Nova”, bene il coinvolgimento dell'Italia per un accordo con la Serbia (2)

- Haxhitasim, che ieri sera ha presenziato ad un concerto organizzato a Roma in occasione della Festa nazionale del Kosovo, ha sottolineato la volontà di Pristina di fare parte della famiglia europea. “Ovviamente non posso che ribadire le nostre aspirazioni ad un futuro nell’Unione europea. Questo dialogo è cominciato per la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Kosovo e Serbia, anche condizionando l’integrazione europea di tutti e due i Paesi. Per questo vorremmo anche aspettarci dall’Ue la realizzazione delle promesse e proseguire, andare avanti”, ha osservato l’ambasciatrice. “Noi, essendo la più giovane democrazia, abbiamo abbracciato tutti i valori e i principi nel nostro quadro legislativo e già seguiamo l’acquis comunitario, con l’attuazione delle riforme necessarie. Speriamo che questo sia di buon auspicio, prima di tutto per ottenere lo status di Paese candidato, che per noi è molto importante”, ha dichiarato ancora il capo della missione diplomatica del Kosovo a Roma. Sull’acquisizione dello status di Paese candidato dell’Ue, Haxhitasim non ha dubbi. “Noi pensiamo di essere assolutamente pronti. Ovviamente è un processo, che inquadra una serie di questioni a cui dovremo rispondere, ma ripeto, essendo il Paese più giovane abbiamo avuto la fortuna di adottare non solo una Costituzione assolutamente moderna, ma anche un quadro legislativo che già segue l’acquis comunitario”, ha osservato Haxhitasim aggiungendo che l’ottenimento dello status “sarebbe la prima tappa per cominciare”, e sarebbe “molto importante avere questa opportunità”. (segue) (Res)