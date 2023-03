India-Italia: Tajani presiede business forum, punto su progetti strategici in corso e su quelli futuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da alcuni dati positivi (l’interscambio commerciale ha raggiunto il livello record di 15 miliardi di euro nel 2022; oltre 600 imprese italiane hanno stabilito la loro presenza nel Paese, in particolare nei distretti industriali di Delhi e di Mumbai/Pune), Tajani ha posto l'accento sui settori strategici che vedono rafforzarsi la partnership tra Roma e Nuova Delhi, a cominciare dalla transizione energetica. Il ministro degli Esteri ha fatto particolare riferimento agli accordi siglati da Enel con le controparti indiane; alle nuove prospettive di cooperazione nel settore della difesa; al settore della connettività con il cavo “Blue and Raman” che collegherà Italia e India attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e che costituirà un modello per la connettività digitale globale. Ulteriori opportunità per le aziende italiane si aprono anche nel campo dell'agri-business, essendo l’Italia il primo fornitore mondiale di macchinari per la lavorazione degli alimenti, delle infrastrutture e dell'automotive. (segue) (Com)