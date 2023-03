India-Italia: Tajani presiede business forum, punto su progetti strategici in corso e su quelli futuri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi economici italiano e indiano presentano infatti caratteristiche che consentono una maggiore complementarietà tra i due sistemi produttivi. L’India punta a rafforzare le proprie capacità di sviluppo in settori (come l’agroalimentare, le energie rinnovabili e l’automotive) su cui l’Italia vanta un grosso capitale di know-how tecnologico e industriale. L’Italia guarda a sua volta a un mercato, quale quelli indiano, in continua crescita (nel 2023 l’India supererà la Cina sia come nazione più popolosa al mondo sia per crescita del PIL) e che punta all’innovazione quale principale pilastro della propria crescita, posizionandosi al terzo posto al mondo per startup presenti e con un numero sempre più elevato di aziende unicorno (1 ogni 10 nascono in India). (segue) (Com)