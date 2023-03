Veneto: firmato protocollo intesa fra Ulss 3 e 4 per cittadini comune di Cavallino-Treporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la sede dell'Ulss Serenissima, i direttore generali Edgardo Contato dell'Ulss 3 e Mauro Filippi dell'Ulss 4 hanno siglato un protocollo d'intesa che darà la possibilità ai cittadini residenti nel comune di Cavallino Treporti di accedere alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso l'Ulss 3 Serenissima con le stesse condizioni già attive per per l'Ulss 4 Veneto Orientale, territorialmente competente. Presente anche l'assessore alla Sanità regionale, Manuela Lanzarin. "Mettiamo al centro la persona - ha commentato Lanzarin - e con questo accordo, agevoliamo chi, per i più svariati motivi, risieda a Cavallino Treporti e voglia, per qualsiasi motivo rivolgersi a un ambulatorio o a uno specialista di fiducia operante nell'Ulss Serenissima". "Ci stiamo avviando a una nuova organizzazione che - ha poi proseguito - in un paio d'anni, dovrebbe vedere in funzione il Cup unico regionale. Nel frattempo, nella stessa ottica di oggi, stiamo lavorando a un accordo simile per un paio di Comuni confinanti tra l'Ulss 3 e la 6 Euganea. In generale è un lavoro che guarda in particolare alla popolazione anziana, che deve avere una corsia preferenziale per ricevere l'assistenza di cui necessita il più vicino a casa possibile", ha concluso l'assessore alla Sanità. (Rev)