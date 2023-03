Migranti: Appendino (M5s), Salvini deve venire in Parlamento, riferisca su tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ministri che devono spiegare cosa è accaduto nella tragedia di Crotone sono due: Matteo Piantedosi, che ha usato parole inqualificabili per le quali io da madre e da italiana mi sono vergognata al posto suo, e Matteo Salvini. Piantedosi verrà alla Camera e al Senato a riferire, lo aspettiamo e abbiamo molte domande da fare. Salvini invece dov'è? Deve venire quanto prima in Parlamento per spiegare cosa è successo nella tragedia dei migranti morti in Calabria. I cittadini devono sapere con precisione cosa non ha funzionato nella catena di soccorso, ci sono troppi aspetti oscuri ed è dovere delle istituzioni fare piena luce e accertare eventuali responsabilità". Lo ha detto la deputata M5s Chiara Appendino nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai1. (Rin)