Ue: Lagarde (Bce), trasferimento sede legale Ferrovial dovuto ad assenza mercato unico capitali

- La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha sottolineato l'importanza di procedere verso un'unione del mercato dei capitali per porre fine all'attuale frammentazione e rispondere alle esigenze delle grandi imprese. Lagarde lo ha detto in un'intervista televisiva ad "Antena 3" quando le è stato chiesto di commentare la decisione dell'azienda spagnola di infrastrutture Ferrovial di trasferire la sua sede legale nei Paesi Bassi. Lagarde ha sottolineato che l'uscita di Ferrovial dalla Spagna è una conseguenza della frammentazione dei mercati dei capitali in Europa, anche se si è rifiutata di commentare un'operazione di cui non conosce i dettagli. "Dobbiamo lottare per un'unione del mercato dei capitali. Non è questo il caso dell'Europa. Lingue diverse, quadri giuridici diversi. Stiamo facendo progressi, ma non così velocemente", ha evidenziato la presidente della Bce. Lagarde ha sottolineato che non esiste un quadro omogeneo nell'Ue quando si tratta di quotarsi in borsa, né in termini di tassazione, il che porta a cambiamenti di sede come quello annunciato da Ferrovial. Lagarde ha, inoltre, ribadito che è "molto probabile" che i tassi di interesse nell'Eurozona aumentino di altri 50 punti base a marzo, mentre ha escluso qualsiasi abbassamento del prezzo del denaro prima che l'inflazione si sia stabilizzata in linea con l'obiettivo del 2 per cento, cosa che non si aspetta avvenga prima del 2025. (Spm)