Milano: rubò alla Certosa di Pavia nel 2012, arrestato 49enne alla stazione di Rogoredo

- L'altro ieri a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni, pregiudicato, ricercato dall'Autorità Giudiziaria per furto aggravato commesso alla Certosa di Pavia nel 2012. Il 49enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano lo hanno fermato per un controllo mentre si trovava nella stazione di Milano Rogoredo e hanno riscontrato che l'uomo risultava ricercato. L'uomo, che dovrà scontare 6 mesi di reclusione, nonché il pagamento di 200 euro, è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore. (Com)