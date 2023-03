Treviso: ospedale Ca' Foncello secondo a livello nazionale per miglior sopravvivenza pazienti operati cancro fegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di Treviso Ca' Foncello, secondo i dati raccolti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativi al triennio 2019-2021, si colloca al secondo posto in Italia per la miglior sopravvivenza a 30 giorni dall'intervento chirurgico su pazienti con tumore del fegato e delle vie biliari. Nel 2021 lo stesso ospedale inoltre si è classificato al quarto posto in Italia per numero totale di interventi eseguiti per la patologia tumorale maligna del fegato. "Questi dati sono un indubbio successo sotto il profilo clinico ed assistenziale e costituiscono una concreta risposta al bisogno di salute della nostra popolazione - ha sottolineato il direttore generale, Francesco Benazzi - sono il frutto di una proficua quotidiana collaborazione tra ospedale di Treviso ed Università di Padova, una collaborazione fattiva, non solo istituzionale ma anche clinica e assistenziale, in cui trovano la loro applicazione la medicina di precisione e la medicina traslazionale". (Rev)