Fiumicino: Guardia di Finanza riceve visita del comandante interregionale Italia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante interregionale dell’Italia centrale della guardia di finanza, generale di corpo d’Armata Bruno Buratti, accompagnato dal Comandante Regionale Lazio, generale di Divisione Virgilio Pomponi, ha fatto visita al Gruppo della Guardia di Finanza di Fiumicino. A riceverlo, presso la caserma Fin. Movm Antonio Zara di Fiumicino, il comandante del gruppo, colonnello Fabrizio Musci. Il comandante interregionale, nell’occasione ha rivolto agli ufficiali e ai militari del reparto parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati alle Fiamme Gialle in servizio presso lo scalo capitolino. Nell’occasione sono stati esposti dati e informazioni sulla situazione del personale e sulla complessa e articolata attività di analisi svolta sia sulla movimentazione dei passeggeri, volta al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti e alla movimentazione transfrontaliera illecita di valuta, sia su quella delle merci per l’individuazione di spedizioni commerciali contenenti merci contraffatte e prodotti in violazione alla normativa sul made in Italy. Nel corso della visita il Comandante Interregionale ha incontrato alcune tra le più importanti autorità aeroportuali tra le quali il direttore dell’aeroporto Leonardo da Vinci, Patrizia Terlizzi, alcuni membri del management della società Aeroporti di Roma tra i quali: il presidente Claudio De Vincenti, l’amministratore delegato Marco Troncone, la responsabile external relations & sustainability, Veronica Pamio, il security manager, Massimo Ilariucci e il dirigente dell’agenzia dogane e monopoli di Roma 2, Enrico Guarna.(Rer)