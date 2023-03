Imprese: Bonchi (Centai) a 'Nova', nostra iniziativa su intelligenza artificiale è unica in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi la due giorni organizzata da Centai (Centro di ricerca sull'intelligenza artificiale) al grattacielo Intesa-Sanpaolo per confrontarsi con ricercatori e stakeholder sul tema dell'intelligenza artificiale. 'Agenzia Nova' ha intervistato il direttore di ricerca del Centro Francesco Bonchi, che ha raccontato l'evento e anticipato le prospettive future di Centai.Per Centai questa è una due giorni importante, cosa avete raccolto?Innanzitutto, è stato un grande successo. Il feedback dei partecipanti molto positivo. E' stato un modo anche di far conoscere a tutto l’ecosistema della ricerca in intelligenza artificiale che esistiamo. Ci hanno raggiunto in circa 300 persone, tra cui anche tanti studenti e professori degli atenei non solo Piemontesi. Ci sono stati molti contatti positivi che potrebbero servire per progettualità future. (segue) (Rpi)