Imprese: Bonchi (Centai) a 'Nova', nostra iniziativa su intelligenza artificiale è unica in Italia (2)

- A proposito di progettualità. Centai è un progetto embrionale, che però guarda molto al futuro. Quali prospettive vi siete posti?Centai è innanzitutto una bestia rara. Un’iniziativa per certi aspetti unica in Italia. Da un lato è un classico istituto di ricerca ma si implementa di fatto come un’azienda. Il nostro prodotto è la nostra ricerca. Un 'research as a service'. Il nostro punto di riferimento è chiaramente Intesa-Sanpaolo, ma abbiamo l’ambizione di avere un impatto su tutto il tessuto industriale Italiano e non solo. Facciamo anche progetti europei e progettualità di tipo accademico.Se dovesse elencare quelli che potrebbero essere i progetti futuri che avete in mente e i temi forti che vorreste trattare in prospettiva?Un tema che mi sta molto a cuore è quello dell’etica: problemi, rischi e aspetti che poi si traducono anche in tecnici, di sviluppare metodi di intelligenza artificiale che siano rispettosi della privacy, equi (che rispettino le minoranze), trasparenti e spiegabili. Questo ragionamento è molto sfidante e stimolante. Ci sono anche altri temi importanti, come il combattimento dei fenomeni negativi che si sviluppano in ambito sociale sul web come la disinformazione e l’hate speech. (Rpi)