Colombia: Ong presentano proposte per riformare la Polizia

- L’organizzazione non governativa Amnesty International e diverse organizzazioni colombiane che operano in difesa dei diritti umani hanno presentato al presidente della Colombia Gustavo Petro una serie di proposte per riformare la Polizia. “In Colombia, la Polizia nazionale fa regolarmente un uso eccessivo della forza contro i manifestanti per incutere paura, scoraggiare le proteste pacifiche e punire coloro che chiedono un cambiamento nel Paese. Il governo colombiano deve avviare una riforma globale della polizia con un focus sui diritti umani e la polizia nazionale deve astenersi dal violare i diritti di coloro che parlano apertamente", ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International. “Gli incidenti riportati durante le manifestazioni di massa e le proteste degli ultimi anni non devono ripetersi. Lo Stato colombiano deve compiere passi decisivi verso la creazione di una forza di polizia nazionale che garantisca i diritti di tutte le persone”. (segue) (Mec)