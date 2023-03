Migranti: Ronzulli (FI)m con Mattarella, Italia si stringe in abbraccio a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la visita a Crotone del presidente Mattarella è come se l'Italia intera si fosse stretta in un abbraccio corale alle povere vittime del naufragio di Cutro e ai loro parenti. La voce del capo dello Stato è stata la voce di tutti noi. E ci uniamo al sentito ringraziamento che il presidente della Repubblica ha rivolto ai sindaci dei Comuni coinvolti in questa tragedia". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "La guerra ai mercanti di uomini, così come la gestione degli sbarchi, va gestita a livello europeo attraverso un piano dell'Unione per ricollocamenti e rimpatri. Non è accettabile che l'Italia e, ancor di più gli amministratori locali, i governatori e le prefetture abbiano da soli l'onere di gestire un problema che riguarda l'intera Ue. La stessa commissione, infatti, ha riconosciuto che i confini italiani sono anche i confini europei e per questo devono essere tutelati a livello comunitario, senza che nessuno, tra i 27 Paesi, si volti dall'altra parte, facendo finta di essere di fronte ad una questione che riguarda i soli Stati affacciati sul Mediterraneo", conclude. (Rin)