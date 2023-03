Speciale infrastrutture: Balcani, Farnesina realizza con Ice, Sace, Simest, Piano strategico per regione adriatico-balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prospettive economiche e possibili linee di intervento per rafforzare la presenza italiana nella regione, sono gli asset del “Piano strategico per la regione adriatico-balcanica” realizzato dalla Direzione generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina con la collaborazione di Agenzia Ice, Sace, Simest e in raccordo con le sedi diplomatiche presenti nei diversi Paesi. Il piano offre una ricognizione sullo stato delle relazioni economiche con i Paesi della regione – Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia – e delinea le linee di intervento per consolidare il ruolo e la presenza del nostro sistema imprenditoriale in quell’area, guardando sia alle opportunità offerte da alcuni progetti su scala regionale (nel settore delle infrastrutture di trasporto e in quello della transizione energetica), sia alla dimensione nazionale vera e propria di ciascun Paese. (Res)