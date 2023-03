Kosovo-Serbia: Osmani, tappa a Bruxelles positiva ma ultima parola spetta al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha valutato positivamente la tappa del dialogo Belgrado-Pristina tenuta ieri a Bruxelles, precisando che però “l’ultima parola” su ogni decisione spetta al Parlamento di Pristina. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza, Osmani ha osservato che l’accordo proposto dall’Ue, se venisse attuato in maniera adeguata, “definirebbe principi importanti per le relazioni tra le parti, stabilendole come uguali, con rispetto reciproco e in conformità con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, incluso il principio del rispetto dell'integrità territoriale”. Secondo la presidente sono state accolte “alcune proposte difficili”, relative all'autogestione della minoranza serba in Kosovo e alla regolamentazione dello status giuridico della Chiesa ortodossa serba. (segue) (Alt)