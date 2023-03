Kosovo-Serbia: inviato Usa Escobar, Associazione a maggioranza serba deve essere formata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo “è un obbligo che va attuato”. Lo ha ribadito l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in una conversazione online con i giornalisti all’indomani della tappa di dialogo tenuta a Bruxelles alla presenza del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e del premier kosovaro Albin Kurti. "Credo che con questo accordo di base, il Kosovo abbia capito che deve formare (l'Associazione). Non voglio fissare scadenze, ma voglio dire che la discussione dovrebbe iniziare subito", ha osservato Escobar. Kosovo e Serbia hanno raggiunto due accordi sull'Associazione, nel 2013 e nel 2015, ma la Corte costituzionale di Pristina ha ritenuto che l'ultimo accordo non sia in piena armonia con la Costituzione. Il governo del Kosovo si oppone a un'associazione “monoetnica”, che secondo Pristina potrebbe creare un livello di potere parallelo alle istituzioni kosovare.(Alt)