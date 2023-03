Italia-Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim, prospettive di crescita reali nella collaborazione reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella collaborazione reciproca tra Italia e Kosovo ci sono prospettive di crescita reali. Lo ha detto l’ambasciatrice del Kosovo a Roma, Lendita Haxhitasim, in occasione di un concerto e ricevimento organizzati per la festa nazionale del 15mo anniversario dell’indipendenza del Kosovo. “Ci sono iniziative che abbiamo in programma nel 15mo anniversario dei rapporti bilaterali. Sono legate agli eventi per promuovere il nostro Paese agli occhi dei potenziali investitori. Ci sarà un evento anche in primavera, il Country Presentation, preceduto da un Business Forum a Pristina”, ha dichiarato l’ambasciatrice. “Offriremo un quadro del potenziale dei settori del nostro Paese, dall’agricoltura alla tecnologia digitale” e tutto questo “fornendo massima trasparenza e disponibilità”, ha proseguito. (Res)