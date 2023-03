© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Ucraina-Russia: Mosca denuncia una serie di attacchi contro le regioni di confine di Brjansk, fra cui la violazione territoriale di un gruppo di sabotatori che avrebbe tentato di prendere in ostaggio dei civili, e Kursk, mentre nell'estremità occidentale dell'area amministrativa di Tula è stato individuato un cratere che non avrebbe provocato vittime. Se confermate tali informazioni segnerebbero una nuova escalation del conflitto. Servizio di copertura.- Kosovo-Italia: intervista all'ambasciatrice Lendita Haxhitasim a margine dell'evento organizzato in occasione del 15 anniversario dell'anniversario dell'indipendenza. Lancio intorno alle ore 12:30.- India-Italia: la visita a Nuova Delhi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni porta le relazioni al rango di partenariato strategico e potenzia la cooperazione economica e di difesa. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 17.- G20: oggi la riunione ministeriale in India, la guerra in Ucraina continua a dominare il dibattito e ad accendere le polemiche. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Lombardia: oggi la riunione dei vertici del centrodestra per definire la composizione della nuova giunta regionale lombarda. Copertura e servizio di approfondimento. Lancio interno alle ore 17.- Decreto ex Ilva: approvato in Aula alla Camera il provvedimento sulle misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Servizio d’approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Regione Lazio: oggi l'insediamento del presidente Francesco Rocca e l'incontro dei dirigenti locali del centrodestra. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18. (Res)