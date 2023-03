Serbia-Kosovo: ambasciatore Gori, incontro Vucic-Kurti passo avanti in processo normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Vucic e Kurti è un passo avanti, occorre ora implementare tutti gli accordi stipulati. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, in un'intervista all'agenzia di stampa serba "Beta". Gori ha dichiarato che l'incontro tra i leader di Belgrado e Pristina tenutosi questa settimana a Bruxelles rappresenta "un passo avanti" nel processo di normalizzazione dei rapporti tra le due parti e ha sottolineato l'importanza dell'implementazione di tutti gli accordi stipulati nel corso del dialogo. L'ambasciatore ha detto che la proposta europea per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è "un'occasione da cogliere" e ha aggiunto che l'Italia a tale riguardo "apprezza l'approccio realistico e costruttivo" del presidente serbo Aleksandar Vucic. Con riferimento all'incontro tra Vucic e Kurti, Gori ha indicato che nel dialogo tra Belgrado e Pristina "c'è ancora molto da fare, innanzitutto riguardo l'attuazione di quanto è stato concordato e la finalizzazione degli accordi". "Gli impegni assunti da entrambe le parti in virtù degli accordi già stipulati nell'ambito del dialogo, inclusa la formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba (Zso) in Kosovo, devono essere attuati", ha indicato l'ambasciatore italiano. (segue) (Seb)