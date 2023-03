Serbia-Kosovo: ambasciatore Gori, incontro Vucic-Kurti passo avanti in processo normalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha aggiunto che si tratta di „un passo importante, sottolineato" anche nella lettera che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz, hanno indirizzato ai due leader balcanici alla vigilia dell'incontro. "Siamo convinti che gli accordi finora siglati tra Belgrado e Pristina debbano essere integralmente implementati. Pertanto riteniamo necessaria la formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba senza ulteriori indugi, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Bruxelles", ha detto Gori. Alla domanda se il modello dell'Alto Adige/Sudtirol può essere accettabile per entrambe le parti come soluzione per l'autonomia del Kosovo del Nord, Gori ha risposto che "ci sono molti modelli che potrebbero servire da esempio". (segue) (Seb)