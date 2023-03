Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim a “Nova”, bene il coinvolgimento dell'Italia per un accordo con la Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha già fatto dei passi avanti nella liberalizzazione dei visti con l’Unione europea, ma secondo l’ambasciatrice si tratta di un processo che “non bisogna confondere” con quello dell’allargamento. “Abbiamo aspettato dieci anni per la liberalizzazione dei visti pur rispondendo a tutti i criteri. Credo però che la liberalizzazione dei visti sia un altro processo, che non va mischiato con quello dell’allargamento, su cui stiamo adottando tutte le riforme necessarie. Noi siamo pronti, la questione è se l’Unione europea è pronta ad allargarsi”, ha infine osservato Haxhitasim. Riguardo ai rapporti del Kosovo con l’Italia, l’ambasciatrice non esita a definirli eccellenti. “Ovviamente cerchiamo sempre di approfondirli anche attraverso diverse collaborazioni e accordi, che speriamo di siglare anche nel corso di quest’anno. Questo (rapporto) si è manifestato anche nella visita della nostra presidente (Vjosa Osmani) qua, dove ha avuto un incontro con il presidente Mattarella. La visita però è stata preceduta da quella dei ministri (Antonio) Tajani e (Guido) Crosetto (a Pristina)”, ha osservato la diplomatica. (segue) (Res)